Sci Alpinistica Ana, la sezione valtellinese trionfa sulle nevi di Macugnaga

In un fine settimana prettamente invernale si è svolta il 2 e 3 aprile 2022 a Macugnaga la 44ª edizione del Campionato Nazionale ANA di sci alpinismo. In paese il termometro segnava –8°C mentre, alla partenza al Moro – 17°, con un buono strato di neve fresca.

Una gara vera. Montagna bella ma Montagna in tutti i suoi aspetti, freddo e vento compresi.Al nastro di partenza il meglio delle formazioni ANA del Nord Italia con larga partecipazione delle Sezioni lombardo venete, ma ennesimo trionfo per gli Alpini della Sezione Valtellinese con Walter Trentin e Fermo Maiolani completano l’impegnativo percorso in 1h 00'08”71. Piazza d’onore per l’ANA Bergamo con Pietro Lanfranchi e Riccardo Donati 1h01'30”74.Al terzo posto si piazza la squadra dell’ANA di Brescia composta da Luca Milini e Giordano Rovetta 1h03'02.

Spettacolare la competizione riservata agli Aggregati dove le due squadre della Sezione ANA di Intra ha presentato al via due formazioni di specialisti, Cristian Minoggio e Imerio Piana che hanno chiuso con il miglior tempo assoluto 0h58'36”alle loro spalle l’altra formazione lacuale formata da Matteo Cerini e Ivan Fantoli 1h09'09.

La Sezione di Domodossola era presente con due squadre composte da Erwin Deini e Nicolò Sanna che con il tempo di 1h27'44,05 hanno conquistato un onorevolissimo 26° posto. Mentre al 29°posto si sono classificati Diego Ramoni e Mirko Berriat . Tre iscritti dal Gruppo di Re e uno da Baceno.

La classifica per l’assegnazione del Trofeo “Trofeo CDN (Consiglio Direttivo Nazionale)” per Sezioni ANA, soci ALPINI, sommando fino agli 11 migliori punteggi acquisiti dai propri tesserati:

1ª ANA Valtellinese Punti 880 10

2ª ANA Bergamo “ 661 5

3ª ANA Cuneo “ 334 4

4ªANA Biella “ 311 3

5ªANA vallecamonica “ 257 3

6ª ANA Brescia “ 251 4

7ª Salo' “ 216 2

8ªANA Belluno “ 210 3

9ª ANA Feltre “ 184 2

10ª ANA Trento “ 165 2

11ª ANA Verona “ 159 4

12ª ANA Domodossola “ 156 2

13ª ANA intra “ 152 1

14ª IVREA “ 105 2



Doveroso un elogio allo Sci Club Valle Anzasca, i cui uomini, alle direttive di Aldo De Gaudenzi hanno davvero fatto miracoli, sfidando venerdì e sabato Eolo infuriato e dando prova di una perfetta sincronia domenica mattina hanno messo in sicurezza un percorso veramente impegnativo, molto tecnico e apprezzato da tutti i concorrenti. Il Presidente Giovanni Grossi e il responsabile sportivo Folchi Pasquale Folchi plaudono all'ottima ruscita del Campionato. Grazie alla passione e competenza di Sci Club, Gruppi Alpini della Valle Anzasca e soprattutto al grande impegno del Capogruppo di Macugnaga Carlo Lanti la Sezione ha fatto una ottima figura nei confronti delle numerose Sezioni presenti e dei Consiglieri Nazionali. Un buon viatico verso il prossimo appuntamento di valenza Nazionale, il Premio Fedeltà alla Montagna. Un plauso particolare va alla Sezione di Intra che con due delle sue squadre di aggregati ha trionfato con la coppia Cristian Minoggio-Imerio Piana, 0h58'36,84 miglior tempo assoluto! Alle loro spalle Matteo Cerini-Ivan Fantoli 1h 09'09.



Ivan Mellerio, tecnico della Commissione Sortiva Nazionale, comunica che il trofeo Walter Schranz è stato assegnato alla Sezione di Intra (aggregati) mentre il trofeo Giuseppe Iacchini è andato alla Sezione Valtellinese che ha dominato fra gli Alpini.