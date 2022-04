Emergenza Ucraina, 35 i profughi seguiti dal Ciss Ossola

Sono 35 i profughi ucraini seguiti dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola. ll Ciss, su mandato della Prefettura del VCO, ha il compito di coordinare l'accoglienza in Ossola dei profughi provenienti dall'Ucraina che non rientrano nella rete di accoglienza spontanea familiare o di conoscenti. A Casa Letizia di Domodossola hanno trovato alloggio 25 persone. A Masera, in due appartamenti messi a disposizione dal Comune, sono accolti due nuclei famigliari composti da 2 e da 4 persone, mentre in Valle Formazza sono ospitate 4 persone. Anche Re sarebbe pronta ad accogliere 50 persone nella Rsa Cuore Immacolato di Maria.

"Stanno diminuendo gli arrivi -ha spiegato Sonia Manini , assistente sociale del Ciss Ossola- e quindi non è stato necessario finora attivare la struttura di Re. Ai profughi diamo vitto, alloggio e vestiario. Ci stiamo attivando per far partire dei corsi di italiano per adulti. Abbiamo una convenzione con la prefettura. Abbiamo ricevuto molta solidarietà dagli ossolani per far fronte all'emergenza ed è attivo il fondo Ossolabbraccia".

L’Amministrazione Comunale di Domodossola, in sinergia con il Ciss Ossola, promuove 'Ossolabbraccia' , una raccolta fondi in risposta all'emergenza Ucraina. Gli enti, riuniti nel Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell’Ossola, hanno deciso di unire gli sforzi e coordinarsi per mettere in campo ogni azione possibile a sostegno del popolo ucraino, indirizzando puntualmente le risorse raccolte in base alle necessità che via via emergeranno. Sarà la Fondazione Comunitaria del Vco a raccogliere materialmente i fondi. Le donazioni possono essere versate tramite piattaforma ForFunding 'Fondo Domodossola Solidale - Emergenza Ucraina'.