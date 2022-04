Previste nel Vco forti raffiche di Föhn

‘’Nella giornata di sabato aria fredda dal Nord Europa andrà ad impattare sulle Alpi. A sud si tramuterà in Föhn, il temuto vento caldo in discesa dai rilievi alpini’’. Lo scrive Meteo Live Vco che annuncia l’arrivo del favonio che caratterizzerà soprattutto la giornata di sabato con forti raffiche. Che secondo il Meteo Centrale svizzero potrebbero raggiungere i 60-70 km/h. Raffiche in leggero calo domenica.