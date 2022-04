Veglia delle Palme 2022: a Orta l’incontro diocesano dei giovani

“Prendi il largo” è il titolo della Veglia delle Palme 2022 di sabato 9 aprile 2022, ultimo appuntamento diocesano del percorso delle Lectio per i giovani ispirato alla lettera pastorale del vescovo Franco Giulio Brambilla 'I semi del tempo'. Destinatari dell'iniziativa sono gli adolescenti e giovani della Diocesi.

“Questo anno -sottolineano dalla Diocesi di Novara-, attraverso l’incontro tra Gesù e l’apostolo Pietro, si mette al centro il tema della vocazione, come risposta alla Parola di Dio che chiama, tutti e sempre. Essendo Pietro un pescatore del Lago di Galilea, l'ambientazione per l’evento sarà uno dei laghi del territorio diocesiano, il Lago d’Orta e precisamente Orta San Giulio.In caso di brutto tempo l'evento si svolgerà al Santuario del Crocifisso di Boca.

L’evento si articolerà in tre momenti. Il primo riguarda le esperienze vocazionali, dalle 15.30 (inizio dell’accoglienza in piazza Motta) alle 17.30, lungo lago di Orta San Giulio. In diversi punti i giovani potranno partecipare ad alcune “esperienze” attraverso le quali approfondire alcuni aspetti inerenti alla vocazione. Il secondo momento s'intitola “Il mio nome è Pietro”, alle 18 al Sacro Monte di Orta. uno spettacolo teatrale di Pietro Sarubbi, che interpreterà l’apostolo Pietro e al termine offrirà la sua testimonianza. L'iniziativa si concluderà con la veglia di preghiera con il vescovo, alle ore 20.45, sempre al Sacro Monte.