Ucraina: primo fiocco rosa in comunità profughi a Novara

Fiocco rosa per la comunità dei profughi ucraini arrivati a Novara. Questa notte all’1.07 nel reparto di maternità dell’Ospedale Maggiore di Novara è nata Milania, figlia di Svetlana, una delle tre donne che erano arrivate nella città piemontese in stato avanzato di gravidanza.

Mamma e bimba godono di ottima salute. Svetlana era stata ospitata nei primi giorni dopo l’arrivo a Novara nel centro di prima accoglienza realizzato dal Comune in un albergo chiuso da due anni nel centro storico e messo a disposizione gratuitamente dalla proprietà. Poi, insieme alle altre due donne in gravidanza, è andata in casa di don Yuri Ivanyuta, cappellano della comunità ucraina, che ha lasciato a disposizione delle tre il proprio appartamento trasferendosi in una stanzetta nella casa parrocchiale della Madonna del Carmine, la chiesa affidata dalla diocesi di Novara alla comunità ucraina.

Novara è di gran lunga la città del Piemonte che ha accolto più profughi ucraini: nell’intero territorio provinciale sono attualmente 2.635, quasi tutti ospitati in abitazioni private. Oltre mille sono i rifugiati che sono accolti nel capoluogo.