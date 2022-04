Come gestire il tuo denaro come libero professionista

Lavorare come freelance significa assumere il controllo su come, quando e perché si lavora. È un modo per lavorare in modo flessibile e secondo i propri orari, ma richiede anche un po' più di disciplina e attenzione quando si tratta di questioni finanziarie. Questo perché i freelance devono gestire il loro carico di lavoro per guadagnare abbastanza soldi per vivere. In questo breve articolo, daremo un'occhiata ai modi in cui i freelance possono prendersi cura del loro carico di lavoro, del loro reddito e dei loro obblighi fiscali al fine di trarre il massimo dal loro stile di vita lavorativo.

Reddito mensile

Il lavoro freelance è spesso caratterizzato da picchi e cali nel carico di lavoro. Una settimana puoi avere troppe cose da fare, quella dopo potresti essere alla ricerca di lavoro. Queste oscillazioni sono normali, ma a volte possono significare non disporre di denaro a sufficienza durante quel mese. Con le bollette e l’affitto da pagare, essere a corto di contanti durante un dato mese può essere difficile - quindi è importante che tu stabilisca un reddito mensile minimo che speri di raggiungere.

Una volta decisa la cifra, saprai accettare il lavoro o trovare un lavoro che ti porterà al raggiungimento della soglia minima. Ulteriori guadagni sono, ovviamente, un bonus e qualcosa su cui sei libero di lavorare per accumulare risparmi e investire nelle tue capacità e nel tuo futuro.

Budgeting

Tutti hanno bisogno di fare un bilancio. I freelance hanno un rapporto leggermente diverso con il bilancio, perché invece di ricevere una somma forfettaria nei loro conti bancari ogni mese, sono pagati tramite fatture su una base ad hoc. Questo rende la pianificazione finanziaria un po' più difficile, ed è esattamente il motivo per cui i freelance devono prestare un po' più di attenzione al loro budget mensile. In termini di consigli sul budget, ecco alcuni suggerimenti chiave per i freelance:

Dopo aver incassato grosse fatture, carca di mettere da parte un po' di soldi - o in risparmi o per accedere ad attività di svago

Prendi nota delle spese relative al tuo lavoro: possono essere scaricate dalle tasse

Esamina le tue transazioni per capire dove stai perdendo soldi e quali abitudini potresti cambiare per risparmiare di più

Con un budget astuto, i freelance possono vivere incredibilmente liberi senza preoccuparsi di questioni di denaro.

Tasse

I lavoratori a tempo pieno pagano le tasse sul loro salario ogni mese. È un sistema semplice, chi lavora come dipendente deve a malapena alzare un dito per rispettare le leggi fiscali. Ma questo non è il caso dei freelance, che sono invece tenuti a pagare le proprie tasse dopo aver fatto la rendicontazione. Se non completi la dichiarazioni dei redditi entro l'anno, sarai passibile di accuse penali.

Quindi le tasse sono importanti. La pianificazione comporta il calcolo di quanto dovrebbe essere addebitato alla fine dell'anno fiscale e l'assicurazione di avere abbastanza denaro sul conto per pagare una somma forfettaria. Vale la pena controllare le tasse in Regime Forfettario per capire come funzionano i diversi regimi fiscali per i freelance.

Tariffe

I vostri tassi dettano il vostro reddito. Alcuni freelance lavorano con una paga oraria, mentre altri lavorano su una base di progetto per progetto. In entrambi i casi, saprai quanto è probabile che tu guadagni quando metti una certa quantità di sforzo o di tempo in un compito. Questo è utile per il bilancio, ma vale ancora la pena di pensare se i vostri tassi sono troppo bassi.

Aumentare le tue tariffe comporta un rischio: potresti allontanare i tuoi clienti abituali. Tuttavia, se pensi di far pagare un prezzo ragionevole, dovresti certamente pensare di fare più soldi con il tuo lavoro di freelance aumentando le tue tariffe.

Questi consigli aiuteranno i freelance a gestire meglio il loro denaro nel corso della loro vita lavorativa.