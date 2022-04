Dedicarsi alle riparazioni fai da te in primavera

Un muro da tinteggiare, il lavandino da sturare con urgenza, la tavoletta del WC da sostituire, qualche fessura da sigillare, una sedia da riparare: sono tanti i lavori che, in casa, è possibile portare a termine senza ricorrere a un professionista. È in primavera, complici le temperature gradevoli e le ore di luce disponibili, che la voglia di mettersi in azione è alta. Questi ingredienti sono la molla per tante persone, che sono pronte a dedicare maggiori attenzioni alla propria casa. Ecco alcuni consigli per eseguire ad arte lavoretti e piccole riparazioni. Una volta che potranno dirsi conclusi i lavori, ci si potrà anche rilassare con una bella gita sul lago.

Siliconare i sanitari e agire sulla muffa

Quando i sanitari iniziano ad avere qualche anno di troppo, può accadere di assistere al loro parziale distacco dalle piastrelle; tale distacco, a sua volta, porta la siliconatura originaria a rovinarsi. La conseguenza? La doccia che perde, e l'acqua che si infiltra tra piastrelle e lavandino. Inoltre, il rischio è di ritrovarsi con WC o bidet poco stabili, quindi meno sicuri. Per procedere a una siliconatura fai da te è sufficiente munirsi di nastro adesivo (in alternativa uno scotch di carta), che deve essere applicato attorno alla zona da trattare. L'obiettivo sarà formare una fessura al cui interno inserire il silicone. Dopo aver verificato che quest'ultimo si sia asciugato completamente, sarà possibile rimuovere delicatamente lo scotch. Un problema comune a molti bagni è la presenza di muffa sulle pareti. La soluzione, in questo caso, è rappresentata dalla pittura antimuffa. Per effettuare il lavoro preparare:

un paio di guanti

una spugna

un pennello

un rullo in tessuto sintetico con pelo corto

una soluzione igienizzante specifica per muffa e alghe

Occorrerà lasciare agire la soluzione per almeno quindici minuti prima di risciacquare la superficie con dell'acqua. Qualora la muffa non sia sparita completamente nulla vieta di ripetere l'operazione più volte. Se il tempo a disposizione lo consente pitturare la parete servendosi di prodotti adatti agli ambienti umidi. A rispondere a questa esigenza sono pitture per interni traspiranti e semilavabili ad elevata copertura.

Ripristinare la maniglia di un cassetto e riparare una sedia

Non è solo il bagno a necessitare di piccoli interventi. Può accadere, ad esempio, che nell'aprire frettolosamente un cassetto la maniglia si stacchi. Quando il danno è provocato da una vite che si è sfilata dalla sua sede, una buona idea consiste nel cospargere la punta della vite stessa con dello smalto per unghie. Così facendo la vite si allargherà, assicurando una presa maggiore sulla maniglia. Nel caso in cui il filetto risulti irrimediabilmente danneggiato, non riuscendo a rimanere nella sua sede, sarà una colla forte, cosparsa intorno alla vite, a risolvere il problema. Altra riparazione frequente vede protagoniste le gambe delle sedie di legno. Può succedere, in particolare, che le gambe, rovinandosi, finiscano per assottigliarsi. Non occorrerà altro che tagliare un tappo di sughero, e incollare il pezzetto ottenuto sulla parte finale della gamba con della colla a caldo. Assumerà la funzione di feltrino, e la sedia tornerà ad essere equilibrata.

Come sostituire i tacchi delle scarpe

Le scarpe, anche quelle realizzate con materiali di qualità, tendono a rovinarsi con l'uso. La zona più delicata, soprattutto nei modelli da donna, è il tacco. Per sostituire i tacchi sono richiesti solamente 2 sopratacchi, un martello e un paio di tenaglie. Iniziare eliminando il sopratacco di gomma presente con la tenaglia, accertandosi che, assieme alla parte in gomma, venga sfilato anche il perno in ferro. Prendere i due nuovi sopratacchi: se la misura non dovesse corrispondere alla superficie del tacco tagliarli con una tronchesina e dare una passata con la carta vetrata. Infilati i sopratacchi nuovi battere con un martello fino a quando non risulteranno bloccati.

I lavoretti di casa, siano essi delle semplici decorazioni, o riparazioni vere e proprie, sono in grado una volta portati a termine di regalare grandi soddisfazioni. Oltre a svelare la singole abilità, infatti, si risparmieranno soldi preziosi, da riservare eventualmente a interventi come disinfestazioni da insetti o altro.