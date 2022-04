Cristina Dell'Acqua presenterà 'Il nodo magico. Ulisse, Circe e i legami che rendono liberi'

La biblioteca comunale di Anzola d'Ossola, in collaborazione con la Libreria Grossi di Domodossola, propone l'incontro con la professoressa Cristina Dell'Acqua per la presentazione del suo ultimo libro edito da Mondadori 'Il nodo magico. Ulisse, Circe e i legami che rendono liberi', venerdì 8 aprile ore 20.45, al centro polifunzionale 'Circolo di cultura', in via dei Martiri n. 109. Sarà un'occasione per riflettere sull'importanza delle relazioni e sulla necessità di recuperare un autentico e profondo senso di comunità.

La conferenza si inserisce nel ciclo di incontri, aperti dal professor Matteo Lancini, che vede grandi studiosi contemporanei portare la cultura nel nostro territorio, a testimonianza del valore universale di questo bene comune.

Cristina Dell'Acqua è laureata in greco all’Università degli studi di Milano, insegnante di latino e greco al Collegio San Carlo di Milano, da sempre appassionata di sperimentazione didattica, con corsi di aggiornamento ad Annapolis, negli Stati Uniti.

Ha di recente curato la rubrica 'Dizionario del tempo presente' su La7 digitale e ‘I nostri miti' su il Corriere della Sera.

È coautrice di 'Il futuro è antico. L’uso del teatro classico nell’educazione e nella formazione' di Paloalto editore, ed autrice di 'Una spa per l’anima'