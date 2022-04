Villa, la strada per Sogno divide maggioranza e minoranza

Fa discutere in consiglio comunale la strada che sale alle frazioni alte di Colletta e Sogno. Nel corso della discussione sul bilancio, l’assessore alle finanze, Stefano Cittadino, ha evidenziato l’aumento dei costi per la pulizia delle strade in caso di nevicate.

Il piano neve sale infatti a 130 mila euro. ‘’Per questo eravamo contrari che la strada per Sogni diventasse comunale, perché così o costi aumentano per la collettività’’ ha detto Francesco Squizzi, capogruppo di ViviAmo Villa, criticando la scelta.

‘’Effettivamente lo spazzamento sulla strada Colletta Sogno ha fatto crescere i costi’’ ha ammesso Cittadino. Ma il vicesindaco, Maurizio Romeggio, ha replicato così alla minoranza: ‘’Siamo contenti di aver fatto questa scelta di prenderci in carico la strada. Era vergognoso che le due frazioni non fossero servite da una strada comunale e che il Comune non se ne facesse carico, come fa per tutte le altre strade cittadine’’