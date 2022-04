Villadossola, Squizzi: ''Che fine ha fatto il progetto per l'area Ceretti?''

‘’Aspettiamo ancora il progetto tanto decantato in campagna elettorale sull’area Ceretti. Ad oggi non vediamo nulla di concreto’’. E’ quanto sostiene Francesco Squizzi, capogruppo di ViviAmo Villa. Il consigliere di minoranza a Villadossola ha rilanciato il problema dell’area Ceretti, la zona che solo in parte è stata recuperata: anni fa con la costruzione del centro culturale e del supermercato Unes e ora con la valorizzazione della chiesa del Piaggio. Resta ancora selvaggia l’area centrale, quella tra la casa azzurra di fronte alla chiesa e il teatro La Fabbrica.

‘’Anche con la chiesa del Piaggio si è persa una grande occasione – dice Squizzi - . Avete ricavato un’area che non sarà fruibile’’.

‘’Certo è difficile fare tutto in un solo mandato’’ ha risposto il vicesindaco, Maurizio Romeggio. ‘’Ma – ha aggiunto - nulla sarebbe stato fatto se aveste vinto voi, che nel vostro programma avevate scritto che per problemi di bilancio non si sarebbe fatto nulla sino al 2030. Abbiamo già fatto interventi per oltre 3 milioni di euro e riqualificato la chiesa. Ora ci apprestiamo a dare il via al secondo lotto di lavori tra pochi giorni’’