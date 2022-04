Lunghe code per un incidente sulla superstrada

Code sulla superstrada ossolana per due incidenti. Uno sulla carreggiata in direzione sud e uno in direzione nord all'altezza di Anzola. In quest'ultimo si sono scontrate due auto, una delle quali ha terminato la sua corsa contro le barriere che dividono le corsie della superstrada. Non si segnalano feriti gravi. Sul posto per i rilievi e per dirigere l'intenso traffico Carabinieri e Polizia.