Le previsioni meteo per il fine settimana

Un'onda depressionaria di matrice atlantica transiterà sulla penisola italiana nella giornata odierna. “I suoi effetti sul Piemonte – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si manifesteranno con un'intensificazione dei venti, con raffiche di vento forti o molti forti da nord, nordovest in montagna e condizioni di foehn estese anche alle zone pianeggianti. Il cielo si manterrà in prevalenza soleggiato ad eccezione di annuvolamenti sui rilievi alpini nordoccidentali e settentrionali. Domenica l'allontanamento della depressione verso l'area egea determinerà un'attenuazione della ventilazione mentre il cielo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso, anche nella giornata di Lunedì”.

SABATO 9 APRILE 2022

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso sui settori alpini compresi tra Cozie settentrionali e sull'Appennino con copertura nuvolosa in attenuazione in serata; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Precipitazioni: deboli nevicate sulle zone di alta valle tra Alpi Cozie e Lepontine, localmente moderate sulle creste, esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio. Zero termico: in marcato calo fino ai 1200 m su Alpi occidentali e settentrionali, sui 1500 m su Alpi meridionali e Appennino. Venti: forti o molto forti sulle Alpi, inizialmente da ovest in rotazione da nord nel pomeriggio; sull'Appenino moderato libeccio nelle ore prima dell'alba, sostenuta tramontana nelle ore centrali; ventilazione moderata localmente forte da ovest, nordovest in pianura. Foehn esteso. Attenuazione dei venti in serata.

DOMENICA 10 APRILE 2022

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso sui settori alpini compresi tra Cozie settentrionali e sull'Appennino con copertura nuvolosa in attenuazione in serata; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Precipitazioni: deboli nevicate sulle zone di alta valle tra Alpi Cozie e Lepontine, localmente moderate sulle creste, esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio. Zero termico: in marcato calo fino ai 1200 m su Alpi occidentali e settentrionali, sui 1500 m su Alpi meridionali e Appennino. Venti: forti o molto forti sulle Alpi, inizialmente da ovest in rotazione da nord nel pomeriggio; sull'Appenino moderato libeccio nelle ore prima dell'alba, sostenuta tramontana nelle ore centrali; ventilazione moderata localmente forte da ovest, nordovest in pianura. Foehn esteso. Attenuazione dei venti in serata.