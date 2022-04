Chiude a Villa l'ultima sede di partito

Chiude l’ultima segreteria politica a Villadossola. Il cartello ’vendesi’ affisso alla porta della sede della segreteria del Pd segna la fine di una storia, mentre questi ultimi decenni hanno trasformato molto i partiti da come li conoscevamo dal dopoguerra.

Il Pd di Villadossola ha disdetto l’affitto della sua sede storica, quella che si affaccia su piazza Mercato, o meglio piazza della Repubblica. "I costi della sede non sono più sostenibili – ci spiegano dal Pd – e quindi abbiamo deciso di lasciare i locali che avevamo in affitto". Locali che sono di proprietà di un villadossolese.

Anche il Covid ci ha messo lo zampino perché le feste della Lucciola sono mancate sotto l’aspetto degli incassi e le risorse sono venute meno per sostenere anche una sede che effettivamente viene utilizzata poco. Sparisce dunque fisicamente l’ultimo punto di riferimento politico cittadino, le altre sedi di partito a Villadossola sono durate meno.

Questa di piazza mercato il Pd l’aveva aperta negli anni Ottanta, perché prima era situata in via Sempione, davanti alla Sisma. Anni del dopoguerra in cui anche la Democrazia Cristiana aveva la sua sede in piazza.

Dicevamo che per anni la sede è sempre stata punto di riferimento per i pidiessini villadossolesi e non sono. Aperta spesso nei momenti difficili dell’Italia quando fatti nazionali tragici o delicati imponevano una mobilitazione anche localmente, ma anche in occasione degli scioperi che toccavano la Villadossola industriale. Una sede che si riempiva anche durante le votazioni amministrative e politiche. Mentre i manifesti e i volantini affissi alla vetrata erano il punto di riferimento di una vita politica che in passato era certo più viva e palpitante.