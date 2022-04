Chiorino: "Per il rilancio del settore turistico è necessaria una strategia di 'de stagionalizzazione'"

Domenica mattina l'assessore regionale al lavoro, istruzione e formazione professionale Elena Chiorino è intervenuta al workshop organizzato dalla Regione Puglia dal titolo "Occupazione di qualità ed innovazione delle competenze nella filiera Its per il turismo e i beni culturali durante il BIT a Milano.

"Anche in Piemonte crediamo fortemente negli Its e lo dimostrano gli investimenti fatti dalla nostra Regione negli ultimi anni - ha esordito l'assessore - i numeri del Piemonte esprimono quanto il turismo sia un comparto fondamentale che conta oltre 46 mila imprese (pari al 10% del totale regionale) e circa 153 mila addetti (11% del totale) e che rappresenta un valore di indotto di 7,5 miliardi di euro, pari al 7,4% del PIL regionale. Diventa fondamentale, quindi, definire una strategia per rilanciare il settore, soprattutto sul piano occupazionale. Ora più che mai, si rende necessario un intervento per una strategia di "destagionalizzazione": non è un aspetto secondario da sottovalutare, in quanto limita la possibilità di accrescere professionalmente i lavoratori non stabilizza le competenze senza creare una maggiore competitività".

Critico l'assessore anche sul tema dei tirocini di recente affrontato dal Ministro del Lavoro Orlando: "I tirocini sono un volano fondamentale a cui non possiamo rinunciare: non bisogna commettere lo stesso errore della città di Torino che ha rinunciato alle Olimpiadi per paura delle infiltrazioni mafiose. Certamente è inaccettabile morire durante un tirocinio, ma la soluzione ad un problema non è l'eliminazione dello strumento, semmai una revisione dello stesso in termini di sicurezza ed ottimizzazione.