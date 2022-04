Per Crevolese e Fomarco due vittorie salutari

Sorride, finalmente, la Crevolese. Così come il Fomarco.

La Crevolese cancella il lungo periodo di crisi da vittorie battendo (2-1) quel Borgolavezzaro che si era avvicinato troppo in classifica. Il successo della formazione ossolana porta la firma di Vadalà e Palfin e ridà fiato alla classifica che si era fatta un po’ anemica.

Pasin sigla la vittoria (1-0) del Fomarco nel derby su una Varzese che sciupa un rigore. I tre punti rinsaldano la classifica dei biancoverdi che stanno facendo un buon campionato. La sconfitta mette un po’ in affanno la Varzese, risucchiata troppo verso la zona bassa, quasi a contatto con l’area play out, a soli 3 punti da Comignago e Borgolavezzaro. Va detto che la partita è stata condizionata negativamente dall’arbitraggio di Francesco Clerico di Collegno, che ha scontentato entrambe le formazioni. Citiamo solo due episodi. La Varzese era andata sul pari concludendo un’azione viziata da un mani: il direttore di gara ha annullato il gol e concesso il calcio di rigore, che poi la squadra di Lipari ha sbagliato; inspiegabile anche l’espulsione di Pasin che si è beccato il secondo giallo per aver esultato dopo il suo gol.

La bestia nera Trecate ferma la Virtus Villa su pari. Il 2 a 2 è marchiato dal solito Primatesta, la cui doppietta permette agli ossolani di cogliere almeno un punto in terra novarese e di restare al terzo posto assieme alla Cannobiese.

Sfortunata l’Ornavassese. In vantaggio con l’inossidabile Simone Margaroli, i neri si fanno raggiungere a 2 minuti dalla fine quando la Pro Ghemme pareggia su una punizione regalata dall’arbitro Ibrahim Belkhaoua di Ivrea, che prima fa proseguire l’azione e poi, dopo un po’ , quando la palla esce a lato torna sui suoi passi concedendo il quasi fallo arrivato mezzo minuto prima.