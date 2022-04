Un laboratorio teatrale dedicato alle leggende di Trontano

Le leggende di un piccolo paese alle porte della Val Grande saranno protagoniste di una nuova iniziativa realizzata con il contributo dell’Ente Parco Val Grande, nata nell’ambito del progetto 'Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola' finanziato da Fondazione Cariplo.

Prenderà avvio il prossimo 19 aprile il laboratorio teatrale “Tra reale e fantastico” il cui obiettivo è la creazione di uno spettacolo amatoriale tratto dal libro di don Tullio Bertamini “Leggende di Trontano” (edizioni Grossi). Un'iniziativa che rientra nel ricco programma del Parco Letterario dedicato a Nino Chiovini, che in queste settimane sta coinvolgendo il territorio del VCO con gli Incontri di condivisione e gli Incontri di lettura (il calendario delle attività è online su www.casadellaresistenza.it).

“Si dice che se dimentichiamo le nostre leggende, chiudiamo una porta all’immaginazione. Il Laboratorio nasce perché queste porte restino sempre aperte, – afferma Danila Massara, coreografa, regista e insegnante di teatro-danza che condurrà il laboratorio – attraverso un percorso di ricerca, gioco e sperimentazione teatrale entreremo nella magia delle storie che la memoria popolare tramanda tra fantasia e realtà, sino alla composizione e alla messa in scena della pièce”.

Le leggende popolari di Trontano sono state raccolte nel libro scritto da don Tullio Bertamini, professore e storico dell’Ossola e tra quelle narrate nel volume saranno scelte le leggende che meglio si prestano allo scopo di essere rappresentate teatralmente. Per ricreare le scene e i personaggi, l’idea è stata di realizzare un laboratorio aperto a tutti, gratuito e senza limiti di età: il primo invito è rivolto alle persone del luogo (Trontano ed altri comuni del Parco Nazionale della Val Grande), ma il percorso è davvero per tutti, con o senza esperienza nell’ambito del teatro amatoriale o di altre discipline simili.

Danila Massara accompagnerà il gruppo (ammesse un minimo di 5 persone fino ad un massimo di 15) in un percorso di ricerca e sperimentazione, attraverso tecniche teatrali e di movimento accessibili a tutti i partecipanti, sino alla messa in scena. L’obiettivo è la creazione di uno spettacolo amatoriale, con il triplice scopo di coinvolgere in maniera attiva gli abitanti, far conoscere e divulgare la tradizione popolare e invitare alla lettura di altre leggende.

Il laboratorio si terrà dal 19 aprile al 28 giugno, ogni martedì dalle 19.00 alle 21.30, a Domodossola, via Ballarini 3, presso AAP Atelier Arti Performative. Per informazioni e prenotazioni: ddanima@gmail.com – 335 5866822 I posti sono limitati.

Iniziativa realizzata con il contributo dell’Ente Parco Val Grande, da un’idea dell’Associazione culturale Navasco, nata nell’ambito del progetto “Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola”, promossa dalla Comunità di Trontano all'interno del progetto Comuniterrae.