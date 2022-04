Caesar salad “Rosmini style”

Il Ristorante didattico “Inizio” dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola questa settimana vi propone la ricetta di un’insalata americana famosissima, reinterpretata dalla scuola: la Caesar Salad.

Insalata americana, ma con un’anima italiana! Cesare Cardini (1896-1956), originario del Lago Maggiore, come molti altri italiani della sua epoca, era emigrato in America per trovare fortuna e sviluppare la propria idea di vita e libertà, insieme ai fratelli Alessandro e Caudencio. Tutti e tre si impegnarono in attività nel campo della ristorazione, prima in Messico e successivamente negli Stati Uniti. Poco più che ventenne aprì un ristorante a Sacramento, poi un locale a San Diego in California. Per aggirare le restrizioni dovute al Proibizionismo, contemporaneamente gestì anche un locale in Messico, a Tijuana. Era forse il 4 luglio 1924, giorno dell’Indipendenza, quando il genio di Cardini compose, avendo a disposizione solo pochi e semplici ingredienti, una delle insalate più famose e apprezzate del mondo, che prese appunto il suo nome (e non come in certi casi si pensa quello dell’Imperatore romano Giulio Cesare). Una volta sposatosi, si trasferì con la famiglia a Los Angeles nel 1935 e da quel periodo la sua attività si focalizzò sulla produzione e commercializzazione del suo fortunato condimento per l’insalata, registrato come marchio nel 1948.

Ingredienti per 4 persone: 1 testa di lattuga roman, 200 gr di pane casereccio a fette, 100 gr di parmigiano in scaglie, 1 spicchio d’aglio, 5-6 gocce di Worchester sauce, 1 uovo, sale e pepe q.b., 300 ml di olio EVO o di oliva, 20 ml di aceto bianco, succo di 1 limone, 100 gr di yogurt bianco non zuccherato, 50 gr di pancetta a cubetti, 200 gr di petto di pollo.

Lavate la lattuga romana. Sfogliatela e tenete il cuore da tagliare a spicchi. Il resto delle foglie tagliatelo come preferite e disponetelo sul piatto di portata. Saltate la pancetta a cubetti e scolatela del grasso in eccesso. Tagliate il pane a cubetti e fatelo tostare con olio e aromi, salate.

Preparate una maionese con l'uovo intero e freschissimo (meglio se a temperatura ambiente). In un contenitore rompete l'uovo e iniziate a sbatterlo con una frusta aggiungendo l'aceto caldo e un po' di sale. Continuate a frustare aggiungendo l'olio d'oliva

a filo e l'aglio precedentemente tritato finemente. Una volta che avrete incorporato tutto l'olio e ottenuto la maionese, insaporite con la worchester sauce e aggiungete lo yogurt ottenendo così il condimento per l'insalata. Spadellate il petto di pollo con olio e aromi e tagliatelo poi a filetti.

Componete l'insalata disponendo sul piatto di portata la lattuga, il pollo, la pancetta a cubetti, i crostini di pane, le scaglie di formaggio e cospargete il tutto con abbondante salsa.

Alla prossima ricetta!

Info e contatti

inizio@alberghierorosmini.it

www.alberghierorosmini.it

www.facebook.com/alberghierorosmini

www.instagram.com/alberghierorosmini