Studio Immobiliare Vco Domo: la vittoria con Acqui chiude una stagione entusiasmante

La regular season dello Studio Immobiliare VCO Domo è finita nel migliore dei modi, rispettando i pronostici della vigilia.

Domenica 10 aprile infatti, nell’ultima gara di campionato al Palaraccagni i ragazzi del 2mila8volley Domodossola, spinti da un numerosissimo pubblico, hanno vinto 3 a 0 contro l’Acqui Terme, squadra che in classifica incalzava proprio i domesi a 2 punti di distanza ed era arrivata quindi a Domodossola con l’obiettivo di superare gli ossolani e chiudere in seconda posizione. La partita però è andata nettamente ai domesi che si sono imposti 25-17, 25-19 e 31-29, soffrendo solo nell’ultimo parziale, più per un calo che per un’effettiva crescita degli ospiti.

La vittoria con Acqui è stata il coronamento di una stagione entusiasmante nella quale la squadra di De Vito non ha mai perso punti tra le mura amiche ed è uscita sconfitta in soli 3 matches in tutta la stagione. L’unico rammarico è quello di non essere riusciti a chiudere in testa alla classifica, ma in realtà quel risultato sarebbe stato più un motivo di orgoglio, che un reale vantaggio nei play-off (l’importante era infatti classificarsi tra le prime due squadre). L’unica pecca stagionale è stata forse la gara contro Novara, persa 3 a 0, sicuramente la causa del mancato ottenimento del primo posto in classifica. La sconfitta in terra gaudenziana era in parte giustificabile visto che era arrivata alla ripresa dei campionati (a febbraio) dopo oltre 60 giorni di stop e con diversi atleti che erano ben lontani dalla condizione migliore.

Non è ovviamente ancora tempo di bilanci, ma si può sicuramente affermare che il gruppo domese è un gruppo estremamente coeso e complementare, dove le mancanze di uno vengono colmate dalle caratteristiche dei compagni, e viceversa. Una squadra composta da 3 giovanissimi (Pennati, De Gradis e Boschi) che stanno letteralmente esplodendo dal punto di vista sportivo, un’ossatura di atleti maturi che, se pur ancora giovani, hanno già tanti campionati alle spalle (Pedaci, Savoia, Calò, Traversi, Turci) e 4 veterani (De Vito, Piroia, Brusa Restelletti e Bracchi) con tantissima voglia di mettersi ancora in gioco. Un gruppo quindi che ora non si può più nascondere e che può sognare e far sognare.

Nelle prossime settimane però bisognerà voltare pagina ed inizierà un nuovo durissimo campionato, i play-off. La griglia della pool promozione è ormai ufficiale, il calendario quasi. Gli avversari del Domo saranno nell’ordine Alessandria, quarta del proprio girone (contro la quale si giocherà in casa il 30/04 o l’1/05), Lasalliano Torino, quinta del girone B (in trasferta il 07/05 o l’8/05), Mondovì, terza del girone B (a Domodossola il 14/05 o il 15/05) e Valsusa, prima del girone B (in trasferta sabato 22 maggio). Le prime due squadre del girone saranno promosse in Serie C.