Tornano le processioni dei fedeli per il triduo Santo

E' iniziato il triduo Santo, in cui si fa memoria della passione, morte e resurrezione di Cristo. La novità di quest'anno è il ritorno dopo due anni di stop dovuto alla pandemia delle processioni per i fedeli della Collegiata ci sarà la possibilità di vedere la prima fase dei restauri della volta della chiesa. A Domodossola le comunità del Calvario e della chiesa Collegiata si uniscono quest'anno nella celebrazione della Via Crucis al Sacro Monte Calvario del venerdì Santo per invocare la Pace il venerdì Santo. La processione parte con le fiaccole dalla prima cappella.

Quest'anno inoltre torna anche la processione Eucaristica della messa in Coena Domini della parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso partirà dalla chiesa percorrerà alcune vie della città per poi giungere all'interno del cortile dell'ospedale per la benedizione dei malati. Questi gli appuntamenti nel dettaglio:

Nella chiesa Collegiata giovedì alle 20.30 messa in Coena Domini. Alla messa delle 20.30 seguirà la processione Eucaristica che farà sosta nel cortile dell'ospedale prima del ritorno in Collegiata.

Il 15 aprile alle 15.30 via Crucis in Collegiata alle 18.30 la Passione del Signore liturgia della parola, adorazione della Croce e Comunione Eucaristica. Alle 20.30 via Crucis al Sacro Monte Calvario per invocare la Pace. Il 16 aprile alle 16 e alle 21.30 ci sarà la Veglia Pasquale. Domenica di Pasqua le Messe in Collegiata saranno alle 8, alle 11 e alle 18. Lunedì 18 le messe saranno celebrate alle 9 e alle 18. Le confessioni in Collegiata sono previste il 14 dalle 16 alle 18.30. Venerdì 15 dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, sabato 16 dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.





Alla parrocchia Sant'Antonio della Cappuccina . Il 15 aprile alle 10 preghiera dei bambini e dei ragazzi organizzata dai cresimandi. Alle 15 via Crucis. Alle 18 celebrazione della Passione del Signore. Alle 20.30 via Crucis segue il canto delle “Ultime Sette Parole di Gesù sulla Croce e la benedizione della reliquia della Santa Croce. Il 16 aprile ore 20.30 Veglia Pasquale.

Il 17 aprile Domenica di Pasqua messe alle 9, alle 10.30 e alle 17.30. Lunedì 18 messe alle 9 e alle17.30.





Al Sacro Monte Calvario il 14 aprile adorazione eucaristica in Santuario fino alle 21.30 con la preghiera del compieta. 15 aprile celebrazione della Passione del Signore ore 20.30 Via Crucis dalla prima cappella del Sacro Monte segue il Canto delle sette parole di Gesù sulla Croce e la benedizione della reliquia della Santa Croce. Il 16 aprile alle 22 solenne veglia Pasquale. Il 17 aprile Domenica di Pasqua alle 10 messa. Lunedì 18 aprile alle 8 messa. Le celebrazioni principali della Settimana Santa al Calvario saranno animate alla Cappella musicale.





A Villadossola Giovedì 14 alle 20.30 nella Cristo Risorto messa della cena del Signore e Lavanda dei piedi. Venerdì 15 alle 20.30 nella chiesta di Cristo Risorto Processione col Cristo Morto e Passione del Signore da Cristo Risorto alla Noga. Sabato 16 alle 21.30 in Cristo Risorto Veglia pasquale. Domenica 17 Pasqua del Signore alle 9 messa alla Noga alle 10.30 al Villaggio e alle 18.00 messa in Cristo Risorto. Nella parrocchia di Villadossola le confessioni sono previste giovedì 14 aprile: al Villaggio ore 16 -19, venerdì 15 aprile: in Cristo Risorto ore 16 -18, sabato 16 aprile: in Cristo Risorto ore 10 -12 e ore 16. -18.