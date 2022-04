Cosa considerare quando si organizza un viaggio di gruppo

Tra gli amanti dei viaggi e dell’avventura sta andando sempre più diffondendosi l’abitudine di partire in gruppo. Ci si rivolge cioè ad un gruppo di amici o si crea un gruppo appositamente che ama viaggiare e che vuole condividere l’esperienza di fare una vacanza tutti insieme. I viaggi di gruppo sono ormai molto gettonati, ma prima di organizzarne uno è importante fare delle valutazioni. Vediamo insieme quali.

Budget e preventivo di gruppo

L’aspetto prioritario è ovviamente quello relativo alla questione economica. Ecco il motivo per il quale prima di prenotare o di proporre la tua idea di viaggio devi chiedere ai componenti del gruppo quanto e come vogliono spendere. In questo modo potrai organizzare un viaggio che rispetti in media il tetto massimo di tutti senza inutili sprechi o senza mettere in difficoltà qualcuno dei tuoi compagni di avventure. Potresti anche tu ovviamente voler fare quattro conti nella tua tasca, quindi riserva agli altri lo stesso trattamento solidale che vorresti per te.

Considerazione di necessità e richieste speciali

Sempre nel massimo rispetto delle esigenze dei singoli componenti, mettete a votazione alcuni aspetti del viaggio così da organizzarlo quanto più confortevole possibile per tutti. Informati sul pernottamento, sul cibo, sul viaggio, insomma su qualunque cosa possa fare la differenza per uno o più viaggiatori, onde evitare inutili ma soprattutto spiacevoli disastri.

La meta del viaggio

Un discorso a sé stante merita anche la meta del viaggio che va scelta sulla base dei gusti di ognuno. Magari potete sorteggiare, o a ciclo scegliere una volta per ciascuno dove andare. Ricorda che la scelta della meta si lega soprattutto al budget a disposizione: non avrebbe senso partire per le Maldive se si ha un tetto massimo che può portarti solo in qualche città nostrana. È importante rispettare i gusti di tutti, mare, montagna, natura, ma è importante anche far conciliare i gusti con altri tipi di esigenze. Anche perché, una volta scelta la meta, la prenotazione del volo e del soggiorno potrebbe costare più di quanto necessario. Dedica il giusto tempo insomma alla destinazione del vostro viaggio, per far sì che rimaniate tutti soddisfatti e che nessuno venga storcendo il naso.

Come comportarsi in caso di disdetta prima della partenza

Un problema improvviso può capitare a tutti, anche a te, non è motivo di tragedia. Onde evitare problemi con la disdetta prima della partenza, compra un pacchetto viaggio che abbia l’assicurazione contro l’annullamento della prenotazione. Puoi non crederci ma si tratta di un aspetto da non prendere sotto gamba, perché i problemi sono dietro l’angolo e possono presentarsi senza tanti annunci. Visto che può succedere qualunque cosa, meglio spendere qualche euro in più ma avere la garanzia del rimborso in caso di necessità di disdire il viaggio.

Come fare la prenotazione

Una volta raggiunto il comune accordo, è possibile andare oltre. Si possono cioè prenotare biglietti aerei (o di qualunque altro mezzo abbiate deciso di prendere), si possono prenotare le strutture in cui soggiornare e dunque preparare le valigie. Ricorda di fare il versamento a nome di tutti.

Guida per il gruppo, quando sì e quando no

Di solito chi parte in gruppo viene aiutato da una guida una volta giunto a destinazione per essere scarrozzati in giro per la città. Ma sei sicuro che anche voi come gruppo abbiate bisogno di questo tipo di supporto? Magari volete fare da soli, o tra voi c’è chi sa muoversi bene in veste di guida. Decidete a monte se avvalervi o meno dell’ausilio di una guida, così da poter gestire molto più serenamente tutta la tua avventura ovunque decidiate di andare.