Riprende la tradizionale Via Crucis di Comunione e Liberazione

L’ultima edizione della Via Crucis del Venerdì Santo, proposta dalle comunità di Comunione e Liberazione del VCO, si era svolta nel 2019. Poi il lockdown e il prolungarsi dell’emergenza Coronavirus ne hanno provocato la sospensione. Quest’anno però la celebrazione della Passione secondo le indicazioni di don Luigi Giussani, fondatore di C.L., riprenderà in presenza e nella sua ambientazione tradizionale; l’antica e bella mulattiera che da Borgata Castanedo di Domodossola sale fino alla frazione Vagna.

Venerdì 15 aprile alle 20,30 dunque inizierà il percorso intessuto di preghiere, canti e meditazioni lungo il cammino che ha condotto Gesù alla morte in croce. I testi delle meditazioni lungo le quattro stazioni in cui si snoda la Via Crucis di C.L. sono riflessioni di don Giussani e brani di Charles Péguy. La celebrazione si concluderà nella chiesa di San Brizio a Vagna.

Per chi non abita a Domodossola, Borgata Castanedo si trova in via Di Vittorio, la strada che conduce all’imbocco della Valle Bognanco; si raggiunge percorrendo la Circonvallazione Dalla Chiesa fino in fondo e svoltando a sinistra, in direzione Bognanco. Poche centinaia di metri dopo la svolta si arriva a destinazione.