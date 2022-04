Da E.On uova di pasqua per i bambini domesi seguiti dalla Caritas

La società fornitrice di energia E.ON ha consegnato il 14 aprile all'oratorio di Domodossola 120 confezioni contenenti uova di pasqua per i bambini seguiti dalla Caritas di Domodossola. La consegna è avvenuta da parte di operatori E.ON al parroco di Domodossola, don Vincenzo Barone, e ai rappresentanti della Caritas.

La collaborazione tra E.ON e la Caritas di Domodossola, che offre aiuto concreto alle persone in difficoltà ha l'obiettivo di promuovere l'accoglienza e la solidarietà. “Siamo felici di offrire il nostro supporto a progetti di solidarietà della Caritas. Intendiamo mostrare la nostra vicinanza -hanno spiegato i vertici di E.ON in una nota - alle persone in difficoltà di Domodossola. Auspichiamo che progetti del genere possano aprire i cuori delle persone e generare comportamenti virtuosi”.

Le attività della Caritas sono rivolte nei confronti di circa 60 famiglie residenti in città. In questo delicato momento la Caritas si sta dedicando anche all'invio di materiale di prima necessità in Ucraina e al sostegno di 40 nuclei familiari ospitati in strutture della parrocchia e in abitazioni private. La consegna delle uova ai bambini avverrà il 15 aprile.