Pasquetta, a Santa Maria Maggiore mostre, musei e “S…cova l’ova”

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 18 aprile alle ore 10, a Santa Maria Maggiore torna “S…cova l’ova”. L'iniziativa è ormai un appuntamento tradizionale per la località vigezzina, un gioco gratuito per bimbi fino a 12 anni d’età. Accompagnati dai genitori prenderanno parte ad una vera e propria caccia all'uovo. Decine gli ovetti posizionati negli angoli nascosti del paese, regali per tutti i bambini e un premio speciale per chi riuscirà a trovare lo speciale “ovo d’oro”.

L'antico lavatoio del paese, in Via Roma, ospiterà un allestimento dedicato ai più piccoli, dal titolo “La storia dell'elefantino Babar”, con apertura quotidiana per tutto il periodo pasquale a partire dal pomeriggio di sabato 9 aprile.

L'elegante serra della Casa del Profumo Feminis-Farina ospiterà, a partire da sabato 16 aprile e fino al 1 maggio (nei giorni di apertura del museo, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30), l'allestimento “Teste d'uovo (vere)”.

Al Centro Culturale Vecchio Municipio sarà ospitata una inedita mostra d'arte dal titolo “Amici miei: sodalizi familiari e artistici”, in ricordo di Susanna Giorgis, Carletto Giorgis e Giovanni Mellerio. Taglio del nastro sabato 16 aprile ore 17 - Orari di apertura: 10-12 / 16-18.30 tutti i giorni fino al primo maggio. A seguire e fino al 29 maggio apertura solo sabato e domenica. Su prenotazione nei giorni feriali.

In più porte spalancate nei musei dedicati alle storie profumate e fuligginose degli emigranti vigezzini: la Casa del Profumo Feminis-Farina e il Museo dello Spazzacamino, aperto tutti i fine settimana ed anche nel lunedì di Pasquetta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

A Pasquetta alla Piana di Vigezzo è in programma la tradizionale grigliata, compresi nei 30 euro del biglietto il viaggio in ovovia, costine, birra e musica.

