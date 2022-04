Il comune di Crevola impegnato nel recupero e manutenzione dei sentieri

Da tempo l’amministrazione comunale di Crevoladossola lavora per favorire il recupero e la fruizione del grande patrimonio di sentieri che interconnettono gli oltre 200 borghi, grandi e piccoli, che compongono il comune.

Già negli scorsi anni, sono stati recuperati e puliti alcuni sentieri strategici in chiave turistica, il più significativo intervento è stato indubbiamente la via storica Sbrintz Route che attraversa le Valli Formazza e Antigorio.

Assieme ai comuni di Domodossola, Varzo e Trasquera, si sta lavorando, grazie ad un contributo elvetico, sul recupero funzionale dell’altra via Internazionale la Stockalper che scende lungo la valle Divedro.

Nello scorso bilancio di previsione l’amministrazione ha previsto la cifra significativa di 20.000€ per un appalto esterno relativo a pulizia e manutenzione delle mulattiere comunali.

''Nel frattempo si stanno mettendo in campo delle interessanti sinergie anche con enti ed associazioni - dicono gli amministratori - . Abbiamo una convenzione aperta con il CAI Domodossola che lo scorso anno ha segnato, cartografato e pulito i sentieri che portano alla Colmine di Crevola; quest’anno sarà la volta dei percorsi verso l’alpe Andromia. Altra collaborazione strategica è quella con l’associazione Veia Sky Race che ha portato alla realizzazione dell’Urban Trail delle due cave lo scorso 2 aprile''.

L’associazione si è anche fatta carico di un significativo lavoro di sistemazione e pulizia di questi percorsi.

Dicono gli amministratori: ''Sono tutte occasioni e iniziative fondamentali per promuovere la fruizione outdoor del territorio che ha delle enormi potenzialità essendo fruibile per tutti i livelli, dalle famiglie all’atleta professionista, in tutte le stagioni dell’anno, accompagnando il turista o l’appassionato di sport lungo una serie di borghi colmi di storia e di tradizioni che si vogliono valorizzare nel loro complesso.''