Macugnaga, dell’acqua potabile va razionalizzata

Il vice sindaco, Claudio Meynet, preso atto della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione a causa della scarsità di precipitazioni e vista la nota di Acqua Novara VCO, del 14.04.2022 che ravvisa la necessità per mantenere un elevato livello di servizio - di evitare sprechi dovuti ad utilizzi non indispensabili dell'acqua potabile. Considerato la richiesto da parte di Acqua Novara VCO di adottare una specifica ordinanza finalizzala al consentire il consumo idrico per soli fini domestici con conseguente divieto di tutti gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto. Ravvisata pertanto la necessità di mantenere un adeguato livello di servizio idrico evitando gli sprechi per utilizzi non indispensabili: per tutto quanto sopra premesso e richiamato ordina su tutto il territorio comunale è vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici quali: irrigazione, riempimento piscine, lavaggio di veicoli a motore, ed altri utilizzi impropri fino a cessata emergenza idrica.

Avverte che le inadempienze ai suddetti ordini c divieti saranno sanzionate a norma di legge nella misura compresa tra 25 euro e 500 euro, ai sensi dell'art.7bis del T.U.E.L n.267/2000.

In aggiunta all'ordinanza il Comune ha emesso il seguente comunicato:

“Vista la pessima qualità dell'acqua riscontrata in varie zone di Macugnaga. informiamo la popolazione e tutte le persone presenti nel Comune, che presso la piazza di Staffa, sotto alla Tanzlaube, sono a disposizione delle sacche di acqua da prendere liberamente. Non essendocene state consegnate, dalla concessionaria “Acque Novara Vco” in grandi quantità, invitiamo a prenderne in misura moderata e solo in caso di vera necessità”.