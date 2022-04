Domodossola, lettura del Pinocchio in versi al teatro Rosmini

'C’era una volta un pezzo di legno' è la versione in versi di Pinocchio scritta e illustrata da Attilio Cassinelli nel 1991 per Giunti.

In occasione della mostra 'Attilio. Pinocchio e altre storie', l’attore Giovanni Battaglia salirà sul palco del teatro del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola per una speciale lettura dal vivo accompagnata dalle illustrazioni che animano il testo originale di Attilio.

Sabato 23 aprile alle ore 18, un evento speciale a ingresso libero per grandi e piccini: l’imperdibile rilettura in rima del classico più celebre della narrativa per l’infanzia.

Attilio gioca con parole e rime, diverte con acuta ironia e intelligenza, racconta il capolavoro di Collodi con ritrovata vitalità (Le avventure di Pinocchio – Storia di un burattino è comparso per la prima volta nel 1880 su «Il giornale per bambini»). I disegni di Attilio accompagnano la narrazione con quell’efficace semplicità che da sempre contraddistingue il suo lavoro.

Infatti un giorno, di primo mattino,

saluta tutti e si mette in cammino.

E quando giunge alla riva del mare,

si butta in acqua e si mette a nuotare.

Cassinelli, in arte Attilio, è pittore, illustratore, narratore per immagini, poeta. Dagli anni Settanta a oggi ha rivoluzionato l’editoria per i più piccoli grazie al suo segno geometrico e rigoroso, diventando tra gli illustratori italiani più amati e riconosciuti, anche a livello internazionale. Scrive moltissimi racconti, intere collane, album cartonati e inventa numerosi giochi in scatola per l’infanzia. Nato a Genova nel 1923, disegna da sempre e continua a illustrare le sue storie definendosi “amante delle cose semplici”. Nel 2020 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma gli ha dedicato una grande mostra, la prima consacrata al linguaggio dell’illustrazione in una delle più importanti sedi istituzionali italiane, riconoscendo ad Attilio il grande merito di aver valorizzato la comunicazione visiva rivolta ai bambini più piccoli grazie alla sua singolare capacità di sintesi. Attilio, tra i tanti premi e riconoscimenti, ha ricevuto nel 2017 il Premio Speciale della Giuria del Premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai migliori libri per ragazzi, ai loro autori, illustratori ed editori, e la Menzione speciale alla carriera al Bologna Ragazzi Award 2019, il premio della Bologna Children’s Book Fair.

La mostra Attilio. Pinocchio e altre storie è aperta fino al 1° maggio negli spazi dell’Artoteca Di-Se presso il Collegio Rosmini di Domodossola. Il progetto nasce all’interno del programma Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e dell’arte a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters e Associazione Asilo Bianco.

Giovanni Battaglia è attore teatrale di lungo corso. La sua esperienza nel teatro si sviluppa nel senso della ricerca. Fin dagli esordi, la sperimentazione di nuovi linguaggi è il motivo principale del suo lavoro. Dalle collaborazioni con Antonio Sixty e Antonio Latella, a quelle con Lorenzo Loris e Luca Ronconi e poi ancora Arpad Shilling, Massimo Popolizio, Franco Branciaroli, Bob Wilson e Serena Sinigallia. Il motivo dominante del suo lavoro è sondare stili e metodi di approccio diversi al divenire della parola.

Tra i suoi lavori più significativi, il suo Jago in “Otello” di Shakespeare con la regia di Antonio Latella, “Enrico VI” di Shakespeare e “I fanatici” di Musil con la regia di Antonio Sixty, “Infinities” di J. Barrow, “Amor nello specchio” di Andreini, “I drammi di guerra” di E. Bond, e “La biblioetica”, tutti per la regia di Luca Ronconi. Per il Piccolo Teatro di Milano è Giorgio di Clarens in “Riccardo III” di Shakespeare per la regia di Arpad Shilling. Poi con la regia di Claudio Longhi al Teatro Stabile di Torino, è tra i protagonisti de “La peste” di Camus, “Caligola” sempre di Camus e “Cos’è l’amore” di Franco Branciaroli. Con lo Stabile di Roma assieme a Massimo Popolizio è nel cast di “Ploutos” di Aristofane e “Cyrano di Bergerac”. È inoltre Omero e Tiresia in “Odissey” di Bob Wilson.

Nel cinema da ricordare le sue partecipazioni a film per la regia di Carlo Mazzacurati, Sergio Rubini, Cristina Comencini, Francesca Frangipane, Antonio Sixty.

Attilio. Pinocchio e altre storie

26 marzo – 1 maggio

Artoteca Di-Se “Il Refettorio”

Collegio Mellerio Rosmini, via Rosmini 22 (entrata laterale lato posteggio), Domodossola (VB)

Ingresso libero

amossola.it

Aperture | venerdì 15.30-18.30 | sabato e domenica 10-12 | 15.30-18.30

18 e 25 aprile | 10-12 | 15.30-18.30

17 aprile chiuso

Per le scuole apertura tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 solo su prenotazione (scrivere una email a museiossola@libero.it)

Per informazioni e per seguire tutte le attività, gli eventi e le iniziative di Di-Se:

amossola.it | asilobianco.it

IG Associazione Musei d’Ossola | Asilo Bianco

FB Di-Se | Associazione Musei d’Ossola | Asilo Bianco