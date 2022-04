Due seminaristi della parrocchia di Masera ammessi tra i candidati agli ordini sacri

Sono sei i seminaristi del Seminario San Gaudenzio che giovedì 14 aprile hanno vissuto il rito di ammissione tra i candidati agli ordini sacri, presieduto dal vescovo Franco Giulio Brambilla durante la celebrazione della Messa Crismale in cattedrale alle 9.30.

I seminaristi sono Luca Ariola e Francesco David, della parrocchia di San Martino in Masera; Alessandro Buffelli, della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Novara; Federico Lucchi, della parrocchia della Natività di Maria Vergine in Arona; Michele Pastormerlo, della parrocchia di San Bartolomeo in Borgomanero e Michele Balzaretti, della parrocchia di Sant’Antonio a Novara.