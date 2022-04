Pasqua alcolica per una domese: denunciata dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Crodo hanno denunciato una donna di Domodossola che nel fine settimana della Santa Pasqua si è resa protagonista di un episodio spiacevole quanto deplorevole.

Dopo uno smodato abuso di bevande alcoliche in un locale del capoluogo ossolano, i gestori del bar hanno contattato i sanitari del 118 affincheé le prestassero aiuto, vista la sua scarsa “lucidità”. Ma all’arrivo dei paramedici, questa ha iniziato a dare in escandescenza, senza che potessero intervenire ed anzi aumentando nel suo fare molesto. I soccorritori hanno quindi deciso di contattare la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Domodossola, che ha proceduto ad inviare sul posto la pattuglia della Stazione Carabinieri di Crodo, in servizio in quell’arco temporale. Alla vista dei militari, la donna, sempre più alterata, ha rivolto le sue attenzioni contro la pattuglia, insultandoli e scagliandosi contro di loro cercando di colpirli. I Carabinieri di Crodo sono prontamente riusciti a bloccarla e a caricarla sull’ambulanza per poi essere trasportata presso l’ospedale civile di Domodossola, dove le sono state prestate le cure del caso.

La donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per oltraggio e resistenza ai militari operanti, oltre ad essere sanzionata per ubriachezza.