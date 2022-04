Molte persone vogliono andare a parlare di un argomento che riguarda la rinoplastica prima e dopo perché vogliono capire come cambierà il viso dopo questo intervento di chirurgia estetica.

I pazienti che si rivolgono a un chirurgo estetico per consultare un esperto in queste tecniche conosciute col nome di neoplastica, hanno come desiderio in genere di ottenere un risultato naturale che non crei disagio nel rapporto con gli altri e che non crei soprattutto quel senso di disagio per il fatto di non riconoscersi più.

In questo senso sarà molto importante il lavoro del chirurgo plastico e dovrà essere di alto livello e dovrà dare alla persona una possibilità di risvegliarsi dopo un intervento e di non trovarsi in quella situazione nella quale si trovano quelle persone che hanno incontrato sulla loro strada dei professionisti poco pratici.

Perché magari hanno fatto l'operazione al naso e una volta che si sono guardati nello specchio lo avranno visto attaccato al volto, ma senza nessun armonia e attenzione per le caratteristiche generali di quel particolare viso.

Per fortuna è sempre possibile scegliere un professionista esperto anche per correggere questo genere di errori del passato.

Mentre si riterrà l'intervento riuscito nel momento in cui la persona una volta che si sveglia si riconosce perfettamente in quel volto con un naso modificato e non avrà nessun senso di disagio e di timore o di mostrarsi in questa veste diversa con parenti amici e partner e non si sentirà giudicato per il fatto di aver voluto migliorare il suo naso perchè come sappiamo tante persone da quel punto di vista hanno anche dei pregiudizi relativamente alla chirurgia estetica e plastica.

Il desiderio di migliorare il proprio naso è supportato dalla medicina estetica e della chirurgia plastica.

Infatti si tratta di un professionista che è in grado di operare un intervento chirurgico di rinoplastica, che può essere una rinoplastica distruttiva o conservativa, può essere una mini rinoplastica o una rinoplastica completa, così come una rinoplastica a ultrasuoni. Sono tutte possibilità che possono essere prese in considerazione, ma se proprio non si desidera andare sotto i ferri allora c’è un’alternativa che è costituita da un trattamento estetico che si basa su iniezioni di acido ialuronico.

Questo tipo di trattamento è conosciuto anche con il nome di rinofiller ma non può chiaramente intervenire e correggere difetti così importanti e prominenti, soprattutto quando sia un naso particolarmente pronunciato con una gobba troppo grande. Inoltre il rinofiller è un trattamento che riguarda solo ed esclusivamente l’aspetto aspetto estetico del naso e non quello funzionale.

Ma esistono anche tante persone che oltre a modellare esteticamente il naso hanno bisogno di sistemarlo perché le sue strutture portanti possono essere disfunzionali rispetto ad una corretta respirazione, ad esempio. Magari in seguito ad un incidente. In questo caso si parla di rinosettoplastica.

A volte non sappiamo che il nostro naso ha delle problematiche di questo tipo ma il consulto e la visita preliminare potrebbe portare alla luce più problemi di quelli che abbiamo riscontrato da soli.