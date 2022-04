A Oira ritorna la Festa di San Marco

Ritorna dopo la pausa causata dalla pandemia la Festa di San Marco a Oira di Crevoladossola, la rassegna patrocinata dal Comune ed organizzata da tutti gli enti della frazione, quali la Musica di Oira, la Latteria Turnaria, la Corale, la Parrocchia, con il prezioso apporto di diversi sponsor locali.

Come di consueto sarà la locale bande musicale ad aprire gli eventi con il concerto previsto domenica 24 aprile alle ore 21, presso la Chiesa parrocchiale di Oira. Per la prima volta la direzione del concerto sarà affidata al Maestro Luca Magnani, 22 anni, diplomato in sax presso il Conservatorio di Milano, alla prima esperienza come maestro di una banda musicale. Luca Magnani prende il posto del Maestro Samuele Castellano, il cambio alla guida di una banda è talvolta un passaggio traumatico, ma non è questo il caso: Samuele Castellano rimane nella compagine come musicante e il passaggio di consegne sarà all'insegna della continuità.

Il giorno successivo, lunedì 25 aprile, la banda musicale accompagnerà il proseguo degli eventi in una giornata densa di appuntamenti. Sono in programma la mostra artistica e fotografica del borgo denominata "OirArte", un percorso enogastronomico, la "merenda sinOira", un percorso etnico culturale, la benedizione della Campagna del pane e del vino. Sarà possibile vedere come un tempo si lavorava il latte e si faceva la cagliata, il feltro. Si potrà partecipare a visite guidate presso il mulino e il vecchio torchio in legno, risalente al 1700, assaporare gli usi e costumi del passato grazie a numerosi artisti, pittori e scultori, fotografi ed espositori. Il tutto anche nello scenario caratteristico del borgo Canova, che pochi giorni fa è stato scenario delle riprese di un programma televisivo a cura della tv francese France 5. La musica sarà presente il giorno 25 non solo con la banda musicale, ma durante la giornata è prevista l'esibizione delle fisarmoniche ossolane itineranti, la Antigo Brass Band e, in conclusione, il concerto dell'Orchestra GMO.