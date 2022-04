Ultima partita della stagione per la Cestistica. I granata domani sera alle 21:15 sfideranno gli Spartans Borgomanero in un match che per la classifica di entrambe serve a poco. C'è però il desiderio, in casa ossolana, di chiudere in bellezza, conquistando la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Settimo e a Paruzzaro nel turno pre pasquale.

"Saremo come sempre in condizioni di emergenza, senza i lungodegenti Cerutti e Maglio e senza Carusi, Ritroveremo però Donaddio: sono sicuro - le parole del presidente Nicola Guerra - che i ragazzi faranno una grande partita, per regalare l'ultima gioia ai tifosi che speriamo possano venire al palazzetto per un degno saluto ai protagonisti di questa stagione. Dopo di che, tra qualche giorno, programmeremo il futuro: posso già dire che ripartiremo con Massimo Marchi in panchina, che per noi è un punto fermo".