Sciopero dei treni, si prospetta un venerdì difficile per i pendolari

Giornata di possibili disagi per i pendolari venerdì 22 aprile. Trenord ha comunicato la fascia oraria interessata dalla mobilitazione. "Si avvisa che dalle ore 00:01 alle ore 21:00 di venerdì 22 aprile, l’organizzazione AL Cobas ha proclamato uno sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private " si ricorda nella sezione dedicata sul portale di Trenord.

"Considerando i dati di adesione in analoghe e precedenti proclamazioni, non si prevedono interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia - prosegue Trenord -. Potranno invece verificarsi sporadiche cancellazioni di treni che saranno tempestivamente comunicate".

Trenord lancia un appello anche ai viaggiatori: "Si consiglia, prima di mettersi in viaggio, di verificare sulla APP Trenord l’andamento della circolazione in real-time selezionando il treno di proprio interesse - si legge sempre sul sito -. In stazione prestate attenzione ai monitor e agli annunci sonori".