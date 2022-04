'Domosofia 2022', prorogati i termini per la ricerca di sponsor

Il Comune di Domodossola ha prorogato la scadenza della ricerca di sponsor per realizzare la quarta edizione del festival culturale 'Domosofia 2022'. La selezione riguarda soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche) anche in forma associata. L'amministrazione avvisa che il termine ultimo per la presentazione delle proposte, fissato per il 7 aprile 2022, è stato posticipato al 29 aprile 2022, alle ore 12.



Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune e potranno essere presentate: a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it ; a mezzo servizio postale o corriere o consegna a mano all’Ufficio protocollo in Piazza Repubblica dell’Ossola, 1; specificando nell’oggetto: Avviso pubblico “Sponsorizzazioni per la realizzazione della quarta edizione del Festival Domosofia 2022”.