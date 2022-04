Provincia, via libera al bilancio consuntivo e di previsione: soddisfazione della Lega

Soddisfazione per il via libera in Provincia del Vco del bilancio consuntivo e del previsionale 2022-2024, viene espressa in una nota dal presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, che ricorda come grazie agli introiti derivanti dalla storica legge sui canoni idrici approvata due anni fa per volontà sua e del gruppo, l’ente provinciale del Vco ha potuto mettere a posto i conti, cosa che altrimenti gli sarebbe stata preclusa, e progettare nel prossimo triennio interventi di manutenzione nei suoi principali ambiti di competenza, ovvero le strade, le scuole e il verde.

Lo stesso presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte sottolinea come dal prossimo anno la Provincia potrà tornare a investire grazie al trasferimento degli 8 milioni dei canoni idrici, oltre ai 4 dalla specificità montana e ai 2 e mezzo di monetizzazione dell’energia gratuita. Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel e il numero uno dell’ente del Vco e la sua squadra assessorile hanno ora la possibilità di guardare al domani con rinnovata serenità e fiducia.

Il capogruppo ricorda ancora che la Provincia del Vco quattro anni fa si è trovata in una grave situazione debitoria, con i conti in rosso e l’impossibilità di pagare i fornitori, mentre oggi grazie all’impegno della Lega e ai risultati concreti ottenuti in Regione si pagano le fatture in 16 giorni, mentre nel 2019 serviva un anno e nel 2020 poco meno. Dopo il periodo buio e il declino che sono seguiti ai tagli dei governi Monti e Renzi e per effetto della riforma incompiuta di Delrio ora è arrivato il tempo di metter mano a una serie di interventi attesi da tutti i cittadini del Verbano Cusio Ossola.