Liberazione, alla Lucciola grigliate e musica

Confermata la due giorni di grigliate per la festa della Liberazione alla Lucciola di Villadossola, l'iniziativa si svolgerà in caso di maltempo nell'area coperta. Domenica 24 e lunedì 25 aprile a partire da mezzogiorno, inizierà la distribuzione della grigliata con contorni e formaggi (possibilità di asporto). Per la durata dell'evento disponibile anche il servizio bar e tavola fredda.

Domenica alle 15 intrattenimento musicale con la fisarmonica di Luciana.

Lunedì 25 aprile, sempre alle 15, si esibirà il Flavio Maglio Trio che eseguirà canti della resistenza e letture sulla Liberazione.

Per prenotazioni è possibile contattare i numeri 335 5706097 / 366 9503980.

