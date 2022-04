Aree Protette, oggi la premiazione del concorso fotografico Food Park

In occasione della Giornata Internazionale della Montagna, che si celebra l’11 dicembre, l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, in collaborazione con Ossola Outdoor Center, organizzano un concorso fotografico per promuovere il patrimonio culinario e storico che caratterizza il territorio dei Parchi.

Il contest si inserisce, per il quarto anno consecutivo, tra gli eventi promossi da Reading Mountains, il festival organizzato da Alpine Convention (Convenzione Alpina), la rete di otto paesi europei che promuove la ricchezza culturale delle Alpi.

Sabato 23 aprile, alle 17, l’Ossola Outdoor Center ospiterà l’evento di premiazione finale. A seguito delle due serate ospitate presso l’Hotel La Vetta e presso Albergo Edelweiss, durante le quali gli chef Alessandro Sacco e Ugo Facciola hanno rivisitato alcune delle ricette in gara, i commensali presenti hanno votato il vincitore finale. Sabato pomeriggio verrà premiata la pluriclasse 4^ e 5^ della Scuola Primaria di Baceno con il primo piatto “Tort at spagn”. Durante l’evento verrà presentata anche la prossima fase promozionale, che sarà ospitata sempre dall’Ossola Outdoor Center.

Durante l’evento saranno rispettate tutte le normative anti-Covid vigenti. Si richiede l’uso della mascherina FFP2.