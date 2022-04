Si è chiusa con una sconfitta la stagione della Cestistica

Si chiude con una sconfitta la stagione della Cestistica. I granata sono stati superati a domicilio dagli Spartans Borgomanero in una partita che, classifica alla mano, non aveva valore per entrambe.

Sia per gli ossolani che per gli agognini questa poule promozione si è trasformata nel girone dei rimpianti, perchè i due allenatori, Marchi e Facchin, hanno dovuto fare i conti con una infinità di assenze che ne hanno pregiudicato il rendimento. La controprova non esiste, ma se fossero state al completo queste due squadre avrebbero avuto tutte le carte in regola per lottare per la promozione diretta ed i play-off. Il match di ieri si è concluso con il successo ospite per 68-77.

"È stata -le parole del dirigente Davide De Tomasi- poco più di un’amichevole tra due squadre che non avevano più nulla da chiedere a questo campionato. Borgomanero è sempre stata avanti: noi ci dabbiamo comunque provato, arrivando anche a meno due ad inizio dell'ultimo periodo. Però poi a far la differenza è stata la maggior esperienza dei nostri avversari che hanno vinto con merito".

Cestistica Domodossola - Spartans Borgomanero 68-77 (17-21, 30-42, 51-59)

Domodossola: De Tomasi 9, Cuzzolin 5, Brocca T., Lenzi 4, Ranzani 4, Frank 22, Bionda 4, Brocca G., Maestrone 1, Donaddio 10, Trapani 3, Baldini 6 All. Marchi



Spartans: Maioni 13, Bainotti 7, Pilla, Romani 17, Giadini 6, Caligaris 19, Huti 8, Lanza 7, Facchin A. All. Facchin

