Le Fiere tornano in Canton Ticino

A Lugano tornano quattro giorni di fiere con tanta voglia di offrire al pubblico un’occasione unica per conoscere e scoprire e ritrovare il meglio dei prodotti e servizi per la persona e per la casa incontrando oltre 200 espositori.

Unire e fare sinergia, questo l'obbiettivo di Promax, azienda fieristica leader in Svizzera, che riunisce tre eventi in uno realizzando la nuova edizione di Espoticino - fiera primaverile del Ticino, Primexpo - Salone Svizzero delle vacanze edizione Primaverile e Tisana - fiere del benessere del vivere bene.

Tre eventi in uno in programma al Centro Esposizioni di Lugano dal 28 aprile al 1 maggio: una vera complementarietà d’offerta che comprende il benessere, la cura della persona, l’arredo e l’abitare, le vacanze e il tempo libero, i servizi e l’outdoor e che punta alla totale inclusione del pubblico che troverà sia prodotti e servizi a cui è interessato sia scoprirà novità e spunti per allargare i propri orizzonti.

Puntando sull’innovazione e sulla qualità di un'offerta variegata e completa, l'evento fieristico luganese rappresenta un momento di svolta ed un ritorno all'incontro e allo scambio personale puntando sul confronto umano e alla presentazione diretta di prodotti e servizi da parte delle migliori aziende ticinesi ed internazionali.

Promax ha realizzato una manifestazione smart che oltre alla variegata offerta rappresentata da oltre 200 espositori punta anche sulla conoscenza e sull'intrattenimento, sulla crescita personale e sulla socialità presentando un fitto calendario di conferenze, experience, laboratori e spettacoli che allieteranno tutte le fasce di pubblico.

Appuntamento quindi a Lugano, al centro Esposizioni per 4 giorni di stimoli ed eventi: potete consultare gli eventi specifici, il programma completo e la lista espositori sui siti degli eventi: www.espoticino.ch, www.tisana.com e www.fieraprimexpo.ch .