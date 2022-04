Fabbrica di Carta, per il 25 Aprile appuntamento con la Storia

Il primo incontro de ‘La fabbrica di carta’ di lunedì 25 aprile alle ore 15.15 è con la presentazione del libro “La società di lattice – Viaggio di un antropologo urbano nel mondo post Covid-19” di Luca Ciurleo.

Un vero e proprio viaggio nella città e nei suoi luoghi simbolo, dalla strada al bar, dal supermercato alla chiesa, nel periodo delle varie fasi della pandemia di Covid-19.

Alle ore 16.15 presentazione del libro “Da un punto all’altro del cerchio” di Massimo Rigamonti.

Una raccolta di racconti e poesie in un viaggio onirico di persone che percorrono un moto continuo da una parte all’altra del cerchio che si trasforma in più dimensioni.

Alle ore 17.15 presentazione del libro “Lui solo non si tolse il cappello – Vita e impegno politico di Ettore Tibaldi protagonista della Repubblica dell’Ossola” di Andrea Pozzetta.

Tra la provincia di Pavia e la Val d’Ossola, passando per la Svizzera e per il più vasto continente europeo, la vita avventurosa di Ettore Tibaldi (1887-1968) si dipana in una biografia che per la prima volta ne ricostruisce il lungo e tortuoso percorso politico e civile.

Alle ore 18.15 presentazione del libro “Virtus Villa 1945-2020 75 anni di calcio” scritto da Marco Barbetta, edizioni La Pagina.

La storia della società calcistica più longeva dell’Ossola con tutti i protagonisti, i risultati di ogni campionato con fotografie, statistiche, personaggi e corredata da una scelta di articoli pubblicati dalla stampa.

Alle ore 20.30 presentazione del libro trilingue di Nino Chiovini “La volpe – The fox – Der Fuchs” – Tararà edizioni. Introduce Gianmaria Ottolini con Lidia Chiovini, Rocco Minerva e Tim Shaw.

Trarego 25 Febbraio 1945. Una strage di civili e partigiani della “Volante Cucciolo” ad opera delle milizie fasciste. Il vissuto di uno dei due superstiti, ferito, che racconta l’incredibile avventura verso la salvezza.