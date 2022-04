Sabato l'assemblea regionale dell’Avis

Sabato 30 aprile avrà luogo a Nizza Monferrato la 52ma assemblea dell’Avis Regionale Piemonte. L’incontro costituisce un primo momento di confronto sull’operato del Consiglio Regionale eletto lo scorso anno.

I temi al centro del dibattito assembleare saranno le conseguenze della crisi pandemica, la situazione di carenza nella disponibilità del personale medico, che pone pesanti vincoli alla raccolta di sangue, l’aumento dei costi della raccolta, il rinnovo della Convenzione associativa e i rapporti con la Regione Piemonte. Rispetto all’anno in corso, inoltre, attenzione verrà posta anche al rinnovo degli accreditamenti, l’inserimento dei volontari del servizio civile, le attività di formazione e comunicazione.

“Sotto la guida di Luca Vannelli -sottolinea Avis-, Presidente Regionale, coadiuvato dai componenti dell’Esecutivo, l’azione del Consiglio è partita dalla ricerca di un rapporto più stretto con tutte le componenti avisine del territorio. Gli incontri con le Avis provinciali realizzati lo scorso anno hanno fornito un quadro di priorità e di temi da sviluppare e al contempo portato sul territorio la presenza dell’Avis regionale”.

“L’Assemblea -conclude l'associazione donatori di sangue- potrà quindi confermare come lo spirito di confronto sia un elemento fondamentale per affrontare positivamente le difficoltà poste dal contesto esterno. L’Avis del Piemonte è pronta a dimostrare come l’impegno di donatori, volontari e dirigenti associativi si traduca in sostegno indispensabile alla salute di tutti i cittadini”.