Un serpente in centro a Domo. Il rettile è stato trovato da alcuni passanti sulle strisce pedonali della via. "Lo abbiamo segnalato alla Polizia Municipale ma ci ha risposto che non è compito loro occuparsene" spiega un esercente della zona. "Non è la prima volta che ne vedo uno qui, è già successo in passato anche in via Trieste" spiega ancora. Il rettile morto è ancora sulle strisce pedonali della via.