Villadossola, l'ex asilo di Falghera diventa comunale

L’amministrazione comunale ha acquisito l’ex asilo di via Municipio. Lo ha deciso il consiglio comunale di ieri sera. Si tratta dell’immobile che per decenni è stato l’asilo infantile. Un’idea nata all’inizio del 1900 per accogliere i bambini tra i 3 ed i 5 anni. Era il 3 aprile 1903 quando in un edificio del rione Falghera venne aperto l’asilo affidato alle suore salesiane. Successivamente, un comitato esecutivo diede vita ad un nuovo edificio realizzato vicino aa quello che allora era il municipio della città. I lavori iniziarono nel 1909 e si conclusero nel 1911. Da allora è sempre stato un punto di riferimento per la comunità villadossolese. Sino a due anni fa, quando la carenza di bambini ha indotto il consiglio di amministrazione a chiudere la struttura facendo confluire i pochi iscritti all’asilo del Villaggio operaio.

Ora, l'ex asilo, ormai inutilizzato, è stato donato al Comune di Villadossola. Donazione accolta dal consiglio comunale.