Lega Salvini Vco: “Il grande idroelettrico, atto di giustizia sociale verso i territori montani”

“L’onorevole Borghi fa finta di non capire che il grande idroelettrico, così come disegnato dalla Lega, rappresenta un atto di giustizia sociale nei confronti di quei territori, come il Verbano Cusio Ossola, che vedono le proprie risorse sfruttate, e non il contrario come il rappresentante del Pd vuol far credere solo per gettare fumo negli occhi dei cittadini e difendere una posizione storicamente e ottusamente schierata a favore del centralismo. Ancora una volta nascondendosi dietro la retorica, Borghi manifesta la sua ritrosia verso la montagna, che continua a considerare alla stregua di una colonia dalla quale si possono, impietosamente, togliere risorse. Il Pd è amico dei concessionari e nemico delle autonomie locali, ma così facendo calpesta i diritti della montagna e crea ingenti danni all’erario, nell’ordine di qualche miliardo di euro. Per la Lega Salvini Vco, come è stato già sottolineato in passato, l’approccio è completamente opposto: i territori montani, infatti, devono essere messi nelle condizioni -cosa che stiamo facendo- di poter usufruire appieno delle proprie risorse, rigettando politiche assistenziali che non hanno portato loro nessun beneficio, né sviluppo. Se Borghi è nemico delle autonomie locali, noi siamo dalla loro parte e per la loro salvaguardia. Schierati a tutto tondo e con atti concreti: dal prossimo anno, in virtù delle leggi regionali approvate per volontà del gruppo Lega Salvini, la Provincia del Vco potrà tornare a investire grazie al trasferimento degli 8 milioni dei canoni idrici, oltre ai 4 dalla specificità montana e ai 2 e mezzo di monetizzazione dell’energia gratuita. Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, e non grazie a Borghi e al Pd”.





Nota della Lega Salvini del Vco, in replica a un intervento dell’onorevole Borghi sulla stampa locale