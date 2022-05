Cosasca festeggia il suo Patrono

Cosasca si prepara alla festa patronale in programma il primo maggio. Le celebrazioni sono organizzate dalla parrocchia in collaborazione con il Comune di Trontano, le associazioni Navasco, Insieme per Cosasca, Alpini, del Consorzio strada di Cosasca Monte Alpe Cacciolo, il gruppo Folk, la Corale San Giuseppe e della Protezione Civile.

Il ricavato delle offerte raccolte servirà a contribuire alle spese che la parrocchia sta sostenendo dopo la sostituzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento per 26 mila euro. Ora la parrocchia sta provvedendo alla progettazione dei lavori di consolidamento della chiesa di San Lorenzo non più agibile e alla sistemazione del parco giochi e del campo da pallone antistante la chiesa.

"Pur avendo piena coscienza delle difficoltà economiche che gravano sulle famiglie oggi – dice il parroco don Paolo Cavagna – mi permetto di chiedere un aiuto ai parrocchiani, anche minimo secondo le possibilità".

Venerdì 29 aprile, alle 21, in chiesa parrocchiale, ci sarà la proiezione di fotografie 'In cammino' , curata dall'associazione culturale Navasco con foto relative al cammino di Santiago, alle Rogazioni, alla Madonna Pellegrina alle feste di san Lorenzo e della Madonna delle grucce. Le immagini sono di Ferruccio Sbaffi, Maria Letizia Panighetti, e Monica Borri. Domenica primo maggio alle 11.15 sarà celebrata la Messa Solenne animata dalla corale Santa Cecilia. Durante la messa verranno ricordati gli anniversari di matrimonio. Sul sagrato al termine della messa ci sarà la fiera delle torte.

Alle 15 giochi per bambini e famiglie e merenda. Alle 16 vespri solenni e benedizione Eucaristica