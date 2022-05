Musica e divertimento nel fine settimana all’Urban, in programma gara di toro meccanico e tributo ai Red Hot Chili Peppers con i Mother’s Funk

Ancora grande divertimento con le serate dell’Urban Food & Beverage di Cosasca.



Questa settimana in programma giovedì 5 la “serata latina” con salsa e bachata in compagnia di Dj Aurelio Latin Swing che potrete ritrovare anche il 19 maggio, inizio alle 21:30.



Venerdì 6 maggio “Vieni a sfidare il toro”, dalle 21.00 un vero e proprio spettacolo di rodeo nel quale, grazie al nostro simulatore, il pubblico potrà sfidarsi in una emozionante gara il cui obiettivo sarà di rimanere in sella il più possibile. Per il vincitore uno straordinario premio! La serata sarà accompagnata dalla musica di Dj Bunny.



Sabato 7 maggio tributo ai Red Hot Chili Peppers con i Mother’s Funk dalle 21.30. L'idea del tributo nasce nel 2009, dalla passione che i 4 ragazzi dei MOTHER'S FUNK nutrono per il gruppo di Los Angeles. Nei live i componenti del gruppo si immedesimano nei personaggi reali, sia come abbigliamento, che come spettacolo, rendendo le performance energiche e piene del groove inconfondibile dei RED HOT CHILI PEPPERS. La scaletta dei brani è strutturata in modo da ripercorrere in ordine cronologico i grandi successi della band californiana: si va dagli esordi degli anni 80 fino ad arrivare ai singoli dell'ultimo disco.



Negli ultimo anno con l'uscita del nuovo album i red hot sono tornati alla ribalta e di conseguenza anche i MOTHER'S FUNK sono richiestissimi trovando durante i live un riscontro e una partecipazione rinnovata. La band è composta da musicisti con esperienza decennale, che hanno fatto della musica la loro vita. La band collabora con vari fan club ufficiali conosciuti durante le date dell'ultimo tour in Italia dei RED HOT, che si appoggiano al gruppo piemontese per organizzare serate a tema o concerti dove ci si vuole divertire col sound e l'energia giusta. I MOTHER'S FUNK vi aspettano sotto il palco per cantare e ballare al grido di GIVE IT AWAY!!!!!

I membri della band alle spalle hanno tutti un proprio background fatto di anni di studio ed esperienze live decennali fatti in diversi locali e feste del Nord Italia.



La serata continua con il nostro nuovo Dj Riccardo Hor in arte DJ DINHO.



Giovedì 12 e 26 maggio torna la serata Karaoke in compagnia di Franco Live.

Venerdì 13 maggio gara tra Dj, si sfideranno sulla nostra consolle i Dj Bunny, Finazz e Dinho.



Da sabato 14 restate connessi alle nostre pagine social, ci saranno grandi novità con il nuovo Format dell’Urban Food & Beverage!



Durante le serate sarà possibile gustare le pizze gourmet e i cocktail preparati con gli spiriti di altissima qualità dalle sapienti mani dello staff dell’Urban Food & Beverage.

Per prenotare è possibile telefonare al 345 10 67 383.

Instagram

Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A

Trontano zona industriale

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid.