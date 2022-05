Due giorni dedicati alla sicurezza stradale con ‘Karting in Piazza’. VIDEO

Si è svolta nel pomeriggio di martedì 4 aprile la conferenza stampa di presentazione di ‘Karting in Piazza’ organizzata da Aci Sport in collaborazione con il comune di Domodossola che si svolgerà in piazza Matteotti il 10 e l’11 maggio.

L’evento è dedicato ai bambini delle scuole e, grazie alla buona volontà di una traduttrice, ad un gruppo di 20 bambini ucraini, ed ha lo scopo è dare un imprinting delle regole di sicurezza stradale ai più piccoli.

L’evento si dividerà in due parti: una teorica dove gli istruttori qualificati spiegheranno agli scolari con mezzi divertenti e con l’ausilio di un cartone animato cosa bisogna e cosa non bisogna fare.

Poi si passerà alla prova pratica dove i bambini potranno guidare un kart elettrico lungo un percorso con la presenza dell’istruttore dove potranno mettere in pratica, divertendosi, le nozioni apprese nella parte teorica.

Alla giornata parteciperanno anche due campioni di Rally Davide Caffoni, fresco vincitore del 58° Rally della Valli Ossolane e Marco Laurini.

Dopo il saluto del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi che ha ringraziato per l’organizzazione dell’iniziativa il presidente dell’Aci Vco è entrato nei dettagli: “Siamo orgogliosi di poter portare a Domodossola questa manifestazione – afferma il presidente dell’Aci Vco Giuseppe Zagami – che viene svolta in sole 9 località, è una manifestazione molto importante che ha il patrocinio della Fia, del Coni e sopratutto del Ministero dell’Istruzione. Parteciperanno 250 bambini delle scuole di Domodossola che avranno a disposizione un'ora tra lezione e pratica con i kart elettrici”.

“Come Coni siamo molto contenti – dice il delegato provinciale Marco Longo Dorni – poiché l’Aci è una delle tante federazioni che compone il Coni. Il rispetto delle regole – prosegue il delegato – riprende quello che è uno dei fondamenti dell’attività sportiva, specialmente quando vengono insegnate ai bambini anche attraverso al prova dei Kart che sarà sicuramente molto avvincente”.

Alla fine dell’esperienza i bambini riceveranno alcuni gadget e il diploma di ‘Ambasciatore della Sicurezza Stradale’.