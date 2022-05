Domani a Crodo il convegno sulla gestione dei lupi

Sabato 7 maggio, a partire dalle 9, al Foro Boario di Crodo si terrà il convegno ‘La tutela incondizionata dei lupi porta all'estinzione dell'allevamento tipico dell'arco alpino. Come cambiare rotta?’ organizzato dal Comitato Salvaguardia Allevatori Vco.

“Questa conferenza – affermano gli organizzatori - può essere una buona occasione per approfondire la conoscenza delle problematiche legate alla presenza di grandi predatori nei territori alpini. Problematiche che riguardano sia gli allevatori, che la popolazione locale, che il territorio stesso. Si parlerà anche delle reali possibilità di intervento”.

“In sede di convegno – proseguono gli allevatori - verrà presentato un interessante progetto di legge statale per una gestione attiva dei lupi che danneggiano le attività zootecniche, progetto di legge che sta già trovando appoggio in vari comuni lungo l'arco alpino attraverso delibera”.

“Ci auguriamo inoltre che la discussione finale possa essere interessante, fruttuosa e ricca di spunti di riflessione” concludono gli organizzatori.

Il convegno potrà essere seguito anche tramite il canale YouTube del Comitato.