Si cercano comparse per il film ''2Win''

Il titolo del film è ‘’2Win’’ ed è prodotto dalla Lebowski per la regia di Stefano Mordini. Le riprese, che inizieranno il primo giugno, avranno come scenario Domodossola, Formazza e il Mottarone. Il film è ispirato a fatti realmente accaduti durante i Mondiali di Rally del 1983, teatro di una feroce rivalità tra Germania (Audi) e Italia (Lancia). Principali protagonisti sono Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Volker Bruch

Per il film, che è ambientato negli anni ’80, si stanno cercando comparse di età compresa tra i 18 e i 75 anni. Unica limitazione imposta: essere residenti in Piemonte. Per candidarsi occorre inviare una mail a: 2wincastingverbania@gmail.com. Allegando 3 foto recenti , età, l’altezza, la taglia e il numero di scarpe; la zona di residenza; un contatto telefonico.

Inoltre sarà possibile presentarsi personalmente il 17 maggio al municipio di Formazza, il 18 maggio al municipio di Armeno e il 19 maggio al municipio di Verbania, in tutte queste giornate sempre tra le ore 12 e le 21.