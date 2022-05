Enaip, tirocinio all’estero per giovani disoccupati con il progetto Star

A tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati Piemonte e attualmente disoccupati, EnAIP Piemonte, con il progetto STAR - Skilled and Trained AbRoad, offre l’opportunità di vivere un’esperienza di tirocinio all’estero, della durata di 4 mesi, completamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

I beneficiari del progetto verranno inseriti in tirocinio in aziende o istituzioni attive in ambito culturale, architettonico, turistico-alberghiero, informatico-gestionale, di comunicazione, marketing e del terzo settore in uno dei seguenti Paesi: Francia, Spagna, Malta e Irlanda.