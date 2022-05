“Quale sanità e assistenza nel Vco”, assemblea-convegno di Cisl Pensionati

Cisl Pensionati organizza giovedì 12 maggio, alle ore 14,30, all’albergo Sant'Anna l'assembrea-convegno degli iscritti sul tema “Quale Sanità e quale Assistenza Socio Sanitaria a Verbania e nel Vco”.

Scrive a proposito la Rappresentanza Sindacale Locale:

Avviamo questa prima Assemblea degli iscritti 2022 come Fnp Cisl Rls di Verbania per cominciare a dare seguito agli impegni presi con la predisposizione dei nostri piani di lavoro per questo nostro mandato ricevuto dall’Assemblea Precongressuale del novembre scorso iniziando oggi con questa nostra importante iniziativa dal titolo:

'Quale Sanità e quale Assistenza Socio Sanitaria a Verbania e nel Vco'.





Motivo iniziativa: Partire dal Diritto costituzionale sulla salute e Approfondire e analizzare le disfunzioni della sanità a Verbania e nel VCO per elaborare proposte che possono contribuire ed essere propedeutiche anche alla contrattazione sociale dal punto di vista degli anziani e pensionati che potenzialmente sono e siamo i maggiori fruitori del servizio.





Al 10 maggio 2019 come Rls avevamo fatto altra iniziativa presenti anche il Sindaco di Verbania e la direttrice del Ciss di Verbania dal titolo : L'Età media si allunga: quale assistenza agli anziani?





Oggi dopo la Pandemia la situazione sanitaria è notevolmente peggiorata ulteriormente e la gente attende risposte.





La politica è ondivaga e non si riesce a prendere una decisione univoca ma si continua a prendere posizione di bandiere solo per scopi elettorali su:

Ospedale Unico si \ no; la sua ubicazione;





Nel frattempo la gente continua ad andare fuori e comunque nonostante i 3 ospedali già anni fa per un'ernia si andava a Omegna; per la prostata a Domodossola; per le ossa a Omegna e per altro la gente si sposta fuori dal Vco.





Quindi per molti del Vco l'ospedale di Verbania e di Domodossola non è più un riferimento.





Dovremmo consapevolmente verificare quale veramente può essere la soluzione sanitaria più realistica per tutti noi del Vco al di là degli schieramenti.

Se l'ospedale unico baricentrico può essere una soluzione con servizi diffusi nel territorio ( Sanità Territoriale ).





In questo contesto dovremmo e bisognerebbe chiarire e spiegare alla comunità la rete territoriale della sanità.





Noi oggi vorremmo fare una un’Analisi e Fotografia dello stato dell'arte sulla situazione socio sanitaria e provare a dare delle risposte alla luce anche delle proposte di cgil cisl e uil.





Quindi:





Prospettive Future e Proposta Sindacale;

Ruolo della Sanità Territoriale;

Verifica stato di attuazione e ruolo Casa della Salute a Verbania;

Ospedale di Comunità, ruolo, funzione e dislocazione;

Case di Comunità; quale ruolo, funzione e dislocazione;

Centri Operativi Territoriali Cot ); quali compiti assume;

Liste di Attesa per Visite Mediche Specialistiche; come smaltirle;





Problema RSA dopo il Covid e relativi costi;

Come sopperire alla mancanza dei medici di famiglia;





Quale Assistenza per gli anziani ?

Quali contributi per i non Autosufficienti?

Quale e quanta Assistenza Domiciliare offre il Ciss?

Assegni di Cura

La Cura è di casa per l’Assistenza Domiciliare e Trasporto

Cafè Alzheimer per pazienti e familiari

Emporio dei Legami per la distribuzione derrate alimentari

Palestra per l’Autonomia dopo di noi con assistente familiare

Reddito di Cittadinanza

Come pensionati Rls Verbania vorremmo aprire uno sportello di Segretariato Sociale per dare queste risposte.





Già nell'ultimo convegno sul socio sanitario organizzato come Rls Verbania a maggio avevamo prospettato di realizzarlo, poi la pandemia ci ha fermati.





È nostra intenzione come Rls Verbania, istituire una sorta di dipartimento su questo che possa essere anche di supporto alla contrattazione sociale, alla luce anche dell'intenzione della cisl di istituire un nuovo sito dove segnalare le problematiche socio sanitarie locali e dove si può accedere alle notizie sul sociosanitario ( accordi e verbali fatti nei territori e segnalazioni sulle disfunzioni esistenti ecc. e qui ne avremmo molte da fare ).





Non possiamo limitarci a fare solo accoglienza ma dobbiamo allargare la nostra azione per cercare di coinvolgere di più i nostri associati e la popolazione, anche per fidelizzare di più i nostri iscritti. Questo dovrebbe essere il nostro ruolo come categoria.





Silvano Di Stefano Coordinatore Rls Fnp Cisl Verbania

Mariano Bolognesi ci illustrerà brevemente e sinteticamente la situazione Socio Sanitario di Verbania e del Vco;

Roberto Bompan Responsabile del Dipartimento della Contrattazione Sociale della Fnp del P.O. interverrà sull'andamento degli incontri con l'Asl e il Ciss in merito alla Contrattazione Sociale;





Interverranno:





Romina Baccaglio segretario della Cisl Piemonte Orientale;

Maria Pia Mascetta Segretaria Generale Funzione Pubblica;

Luca Caretti Segretario generale Aggiunto della Cisl del Piemonte farà le conclusioni , dandoci le ultime novità in merito agli incontri con la Regione Piemonte e l'assessore alla Sanità Piemontese.

Vincenzo Cupelli Segretario Fnp Piemonte Orientale Presiederà i lavori.